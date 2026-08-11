La bolsa cierra en rojo con el S&P 500 cayendo por segundo día consecutivo

Al cierre del parqué neoyorquino, S&P 500 había bajado 0,32 % hasta los 7.728 enteros; el Dow retrocedió 0,34 % para terminar el día en los 53.791 puntos y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,60 %, hasta las 26.445 unidades.

El mercado mantiene su mirada fija al desarrollo de la guerra y a la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

El sector de servicios de comunicación fue el que más se quedó rezagado en el S&P 500, cayendo más del 2% debido a Alphabet, cuyas acciones cayeron 3,8 % mientras que las de AppLovin bajaron casi un 6 %, de acuerdo con CNBC.

En el tecnológico, el fabricante de chips Nvidia cerró a la baja, pese a que el lunes anunció una alianza con grandes de Wall Street, Goldman Sachs, Brookfield, Apollo, BlackRock, Blackstone y KKR para movilizar más de 500.000 millones de dólares para infraestructuras de inteligencia artificial.

Apple también cerró con un retroceso de más de 1%.

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Los inversores están atentos además al informe que se conocerá este miércoles de precios al consumidor de julio y el de precios del productor que se publicará el jueves. Los informes de inflación podrían poner a la Reserva Federal en una situación difícil, señala además CNBC.

El banco central estadounidense mantuvo en su última reunión los tipos de interés estables, en una horquilla de entre el 3,5 % y el 3,75 %.

"Preveo que el informe de Precios del Consumidor continuará su tendencia a la baja, lo que reforzará aún más la postura de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés estables en lugar de subirlos, incluso con el débil informe de empleo del viernes pasado", comentó al medio especializado Dennis Follmer, director de inversiones de Montis Financial.