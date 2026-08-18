Honduras y la agencia S&P evalúan las condiciones económicas y financieras del país

El gabinete económico de Honduras, que es coordinado por el ministro hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, se reunió con los enviados de la agencia S&P para evaluar la calificación soberana de la nación centroamericana, indicó la institución en un mensaje en las redes sociales.

También señaló que la delegación de S&P actualizará su evaluación sobre las principales condiciones económicas, fiscales, financieras e institucionales de Honduras, con base en los cinco pilares de su metodología: perfil institucional y de gobernanza; económico; externo; fiscal y monetario.

"Seguimos trabajando para fortalecer la estabilidad, la confianza y la credibilidad de Honduras ante los mercados internacionales", enfatizó la Secretaría de Finanzas.

Los enviados de S&P, que permanecerán en Honduras hasta este miércoles, también sostendrán encuentros con el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, representantes del Parlamento local, miembros del sector privado, con el objetivo de conocer las principales variables que inciden en la situación económica y financiera del país, agregó.

La calificadora cambió en marzo pasado de negativa a estable la perspectiva de Honduras y mantuvo las calificaciones crediticias soberanas de largo y corto plazo en 'BB-/B'. La valoración de transferibilidad y convertibilidad se mantuvo en 'BB-'.