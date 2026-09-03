Josh Peck, de 'Drake & Josh', conducirá un programa de competencia de postres engañosos

De acuerdo con el medio especializado Variety, el programa se estrenará el 5 de octubre y será la versión de Food Network de 'Is It Cake?', de Netflix.

Peck lidera equipos de tres concursantes a través de cuatro rondas en las que intentan identificar dulces magistralmente disfrazados y creados por pasteleros de talla mundial.

El programa se desarrolla en lugares reales y exigirá a los concursantes a morder las piezas para descubrir cuáles son objetos y cuáles son postres hiperrealistas.

"Ronda tras ronda, la dificultad aumenta progresivamente, y los equipos trabajan juntos para determinar qué es un pastel y lo demuestran con los dientes mordiendo su mejor suposición, todo ello en busca de un premio total de hasta 12.000 dólares", dice la descripción de Food Network sobre el proyecto.

A Peck lo acompañarán estrellas invitadas del mundo de la repostería entre los que se encuentran Jonny 'Jonny Cakes' Manganello, Andrew Fuller o Ashley Holt.

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"'Sweet Deceit' tiene todo lo que me gusta: comida, diversión y engaños", dijo Peck en un comunicado según la misma publicación.

La primera temporada se dividirá en dos temáticas: 'Sweet Deceit: Trick or Treat', centrada en Halloween y ambientada en casas embrujadas o en la morgue de un set cinematográfico; y 'Sweet Deceit: Holiday', que contará con escenarios como el taller de Santa Claus o una acogedora cabaña.