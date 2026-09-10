Brasil exporta un valor récord de café para agosto con 1.331 millones de dólares

El crecimiento en agosto obedece a "la mayor disponibilidad de café arábico de esta cosecha" y a los buenos datos del tipo robusta, "que registró sus mejores exportaciones para un mes de agosto", según el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé).

Entre enero y agosto, el país suramericano redujo un 1,2 % sus embarques al exterior de café frente a los ocho primeros meses de 2025, hasta los 25,1 millones de sacos de 60 kilos.

Los ingresos en los ocho primeros meses cayeron a su vez un 9,3 % interanual, hasta los 8.787 millones de dólares.

El presidente de Cecafé, Márcio Ferreira, afirmó en un comunicado que el resultado acumulado responde a una menor disponibilidad de café en el primer semestre y el retraso en la llegada de los cafés de la nueva cosecha.

"Venimos de un año anterior con un buen volumen de embarques y una cosecha menor, lo que disminuyó los inventarios y, en consecuencia, la oferta de café para el primer semestre", expresó.

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Asimismo, afirmó que "las lluvias en plena recolección, en especial en julio, retrasaron la entrada de los cafés arábicas de la nueva temporada, que no se presentaron al mercado hasta agosto".

A eso se le sumaron los embudos logísticos en los puertos brasileños, una demanda ya recurrente en el sector, y los aranceles impuestos por Estados Unidos, que permanecieron vigentes hasta mediados de julio.

"El 'tarifazo' de EE.UU. generó incertidumbres desde su anuncio en abril del año pasado hasta julio, cuando se retiraron los aranceles sobre el café soluble brasileño -los demás cafés habían sido eximidos en noviembre de 2025-", detalló Ferreira.

"A partir de ahora, la inseguridad sobre la política comercial estadounidense debería disminuir y ya es posible notar una reanudación de los negocios", concluyó.

Estados Unidos figura como el principal importador de café brasileño en el acumulado de enero a agosto de 2026, con la adquisición de 3,15 millones de sacos, monto que representa el 12,6 % de los envíos totales en el período, aunque un 21,6 % inferior al mismo intervalo de 2025.

Alemania ocupa la segunda posición, con 2,82 millones de sacos, el 11,3 % del total, lo que implica una caída del 8,2 % frente a los primeros ocho meses del año pasado.

A continuación aparecen Italia, con 2,24 millones de sacos y un alza del 12,8 %; Bélgica, con 2,11 millones y un incremento del 39,2 %; y Japón, con 1,30 millones y un descenso del 22 %.