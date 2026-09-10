Ecuador acoge foro que analiza inclusión financiera de Latinoamérica ante cambios globales

El encuentro, organizado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), se celebra entre el 10 y 11 de septiembre en la ciudad de Manta, ubicada en la costa ecuatoriana, con representantes de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Mundial (BM).

La cita se desarrolla bajo el título de "La inclusión financiera frente al nuevo orden mundial", y reúne experiencias de América Latina y Europa para analizar cómo la transformación tecnológica y la nueva arquitectura económica impactan al sistema financiero y a las personas que dependen de sus servicios.

La organización prevé la participación de aproximadamente 800 líderes, autoridades, tomadores de decisiones y especialistas —550 presenciales y 150 virtuales—. La agenda cuenta con 25 expositores provenientes de Ecuador, Colombia, Perú, Nicaragua, Honduras, Países Bajos, Bolivia, Argentina, Chile y México.

Las intervenciones buscarán respuestas a cómo fortalecer la resiliencia financiera de las economías emergentes y a cómo aprovechar la tecnología para llegar a nuevos segmentos sin profundizar las brechas existentes.

También evaluarán qué instrumentos permitirán ampliar el financiamiento hacia otros sectores sin saturar los mercados tradicionales.

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"La inclusión financiera no puede analizarse de manera aislada de los cambios que están ocurriendo en el mundo", señaló en un comunicado Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD.

"Las decisiones relacionadas con tecnología, regulación, cooperación y financiamiento tienen efectos directos sobre la capacidad del sistema financiero para llegar a nuevos segmentos y responder a sus necesidades. Este Foro permitirá contrastar experiencias internacionales y analizar soluciones aplicables a Ecuador y la región", añadió Llerena.

La jornada de este jueves estuvo dedicada a los riesgos geopolíticos, la resiliencia de las economías emergentes y el papel de la cooperación internacional y los organismos multilaterales. También se analizaron instrumentos innovadores de financiamiento y alternativas para atender a nuevos sectores.

El viernes, el debate se concentrará en la innovación y la integración financiera, con temas como la Inteligencia artificial y datos alternativos, alianzas entre 'fintech', bancos y cooperativas, interoperabilidad de pagos y 'sandbox' (entorno de pruebas) regulatorios e integración regional y redes de microfinanzas.