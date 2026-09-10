Gobierno venezolano pide a ingenieros unirse a plan de reparación de viviendas tras sismos

Para ello, el ministro de Transporte de Venezuela, Francisco Garcés, instó a que se inscriban en una página web y luego cumplan un proceso de adiestramiento y certificación y sean parte de proyectos asignados por el Gobierno.

En un video publicado en su cuenta de X, Garcés también llamó a estudiantes de último año de ingeniería civil y arquitectura para que se inscriban como asistentes y trabajen con especialistas en la inspección de edificaciones, así como en los proyectos de reparación o reforzamiento de viviendas dañadas tras los sismos.

El pasado viernes, Venezuela y la empresa global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos, firmaron un contrato que establece en una primera fase la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros generados por el devastador doble terremoto.

Según el Ministerio de Comunicación de Venezuela, el convenio también "contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población".

Tras los terremotos de junio, Miyamoto International, dedicada también a la gestión de riesgos de desastres, ha estado en Venezuela "monitoreando las condiciones y compartiendo actualizaciones de ingeniería, observaciones de campo y recursos de respuesta a medida que se dispone de nueva información", según su página web.

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El Gobierno también ha trabajado con el Colegio de Ingenieros para evaluar las edificaciones afectadas por los terremotos.

Los sismos han dejado al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia.