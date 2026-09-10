Gremio pide a ganaderos paraguayos adoptar medidas para evitar daños a causa de El Niño

"Lo único que podemos hacer es prepararnos", indicó a EFE el vicepresidente de la ARP, Mario Apodaca, al señalar que han empezado a capacitar a sus agremiados y quien cuantificó el hato ganadero local en unas 12,9 millones de cabezas.

La principal agremiación de ganaderos teme que las intensas lluvias como consecuencia de El Niño deriven en inundaciones en las zonas bajas del río Paraguay, que divide al país en las regiones Oriental y Occidental, y en las riberas del río Pilcomayo, que transita por Bolivia y sirve de frontera natural con Argentina.

"Las lluvias intensas inundan los campos y aíslan a las poblaciones, qué decir a las estancias (fincas), y ahí comienzan los problemas", afirmó Apodaca, quien mencionó que pueden ser "más castigadas" las zonas bajas de los departamentos de Presidente Hayes -ubicado en el Chaco, región Occidental-, Ñeembucú (sur), Alto Paraguay (oeste) y Concepción (norte).

El dirigente explicó que existe el riesgo de que los animales se queden en el agua o sean abandonados por sus dueños, lo que, consideró, "puede ocasionar mortandad en el ganado".

En ese contexto, aseguró que se ha recomendado a los productores trasladar el ganado a zonas altas, proteger o vender a los animales más jóvenes y contar con suficientes reservas de forraje y balanceados para su alimento.

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También pidió inmunizar los animales para prevenir enfermedades como la clofidiosis, el carbunco sintomático bacteridiano, la brucelosis o la rabia.

Según Apodaca, la llegada de El Niño puede coincidir con la etapa en la que paren las reses, y advirtió que los terneros "son los más débiles" para soportar las lluvias y las enfermedades.

La carne bovina es el segundo mayor producto de exportación de Paraguay, después de la soja, con exportaciones por 1.120,5 millones de dólares de enero a julio pasado, según el Banco Central de Paraguay (BCP).