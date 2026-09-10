Ian McEwan: "Hará falta que pase una catástrofe para que los humanos reaccionen con la IA"

McEwan participó este jueves en un encuentro con medios internacionales con motivo de la presentación de su última novela, 'Lo que podemos saber' (Anagrama), en la que sitúa a los protagonistas en el año 2119, desde el que miran este primer cuarto de siglo XXI con envidia y curiosidad por las posibilidades y recursos aún disponibles.

El protagonista es el académico Thomas Metcalf, que investiga una cena literaria celebrada en 2014. Allí, el poeta Francis Blundy leyó un poema de amor dedicado a su esposa. Un poema del que no queda rastro pero que marcó a todos los presentes.

Ambientada en un futuro marcado por inundaciones, colapso climático y desplazamientos masivos, la novela dialoga con las inquietudes más urgentes para el presente del lector, como la soledad o el cambio climático, un asunto de especial interés para McEwan "desde hace ya más de veinticinco años".

Pese a que la predicción que el autor hace del futuro en la novela no parece demasiado halagüeña, defiende "cierto optimismo" como la mejor actitud "ante un mundo cada vez más extraño y ansioso".

"El pesimismo colectivo tiene un efecto paralizador; es como un pegamento metafísico que debemos quitarnos de encima", opinó en el encuentro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un mundo presente en el que a diferencia de siglos atrás, lo que quedará de nosotros no serán cartas, sino miles de datos en internet, correos electrónicos, fotografías y mensajes de Whatsapp.

Un rastro digital que aunque será "muy extenso", apuntó, "no dará ni de lejos la misma información sobre quiénes fuimos ni cómo nos sentimos que una íntima carta recuperada de alguien del siglo XVIII o XIX".

El británico apostó por que las grandes tecnológicas y la IA sean reguladas pese a las reticencias financieras, pues, al final, "es una política".

"Vivimos en un momento en el que la privacidad está amenazada. Pero también en el que es más difícil dejar la mente libre para pensar e imaginar e incluso para disfrutar del gusto de la soledad", reflexionó.

El prolijo McEwan, quien confesó que cada vez que sale a pasear le vienen a la cabeza nuevas historias, aseguró que ni para esta última ni para la anterior, 'Lecciones', investigó en exceso.

"Tengo 78 años y he vivido tanto que ya me puedo permitir 'googlear' en mi cabeza, entre mis múltiples pensamientos", dijo.

En el libro reflexiona sobre la dificultad de conocer qué vivió realmente una persona en el pasado y qué ocurrió de verdad en un momento histórico.

A propósito de esa reflexión, insiste en defender la importancia de enseñar Historia en los colegios como competencia básica que no puede "desaparecer". Algo que, señaló, "desgraciadamente" estaría ocurriendo en Reino Unido.

Sobre la irrupción de la IA, niega que nada pueda sustituir el placer de adentrarse en una novela. "La novela no puede morir porque sigue siendo nuestro mejor medio para examinar nuestras vidas e indagar en nuestra mente".

Las obras de Ian McEwan le han valido el reconocimiento de la crítica mundial. Ganó el premio Somerset Maugham en 1976 por su primera colección de relatos cortos, 'Primer amor, últimos ritos'; el premio Whitbread de novela (1987) y el premio Fémina Etranger (1993) por 'Niños en el tiempo', y el premio Shakespeare de Alemania en 1999.

Con 'Ámsterdam' ganó en 1998 el Premio Man Booker de ficción y su novela 'Expiación' recibió numerosos galardones, además de adaptarse al cine con una película dirigida por Joe Wright que obtuvo un Óscar.