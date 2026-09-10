La inflación en Argentina logra una fuerte desaceleración mensual en agosto

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor (IPC) creció el 1,7 % en comparación con julio pasado, cuando la tasa mensual había sido del 2,1 %.

"La inflación de agosto fue la más baja en catorce meses", destacó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, a través de un mensaje en redes sociales.

De acuerdo con el informe oficial, la inflación en Argentina se situó en agosto pasado en el 33,5 % interanual, apenas por debajo de la tasa del 33,8 % interanual de julio y poniendo así fin a una seguidilla de tres meses en leve aceleración.

La moderación de la inflación en agosto se explica, en parte, por una fuerte desaceleración en el ritmo de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas que, tras subir 2 % en julio, moderaron su alza a un 1,7 % en agosto.

Además, en el octavo mes del año se diluyó el efecto de estacionalidad por las vacaciones del invierno austral en Argentina que se sintió con fuerza en julio último en los precios de servicios turísticos y de recreación.

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Mientras en el séptimo mes del año los precios de recreación y cultura habían dado un salto del 5 %, en agosto no presentaron variaciones, en tanto que los precios de los servicios de transporte moderaron su subida de un 1,9 % en julio al 1,5 % en agosto.

"El menor ritmo de suba estuvo principalmente explicado por la baja de varios componentes estacionales, sobre todo, los vinculados al turismo, que dejaron atrás el pico debido a las vacaciones de invierno. Indumentaria jugó en igual sentido", señaló la consultora C&T en un informe.

De acuerdo a los datos del Indec, los precios de las prendas de vestir y del calzado registraron, de hecho, una bajada del 0,6 % en agosto.

"Era esperable que la inflación cediera en agosto respecto al salto que había mostrado en julio por el impacto en estacionales. No obstante, la inflación núcleo no cedió en la misma magnitud y sigue siendo elevada, revelando que la inercia todavía resulta muy difícil de domesticar", apuntó la consultora LCG en un informe.

Para este año, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026, nivel que ya fue superado en el primer cuatrimestre.

De acuerdo al informe oficial difundido este jueves, en los primeros ocho meses del año la inflación acumuló un alza del 21,3 %.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 30 %, con tasas mensuales del 1,8 % en septiembre y del 1,7 % en octubre.

Para los próximos meses, LCG espera que la inflación se estabilice apenas por debajo del 2 % mensual.

"Los aumentos postergados en precios regulados (básicamente combustibles y tarifas) sostendrán la presión y parece difícil esperar una convergencia muy marcada que lleve los niveles de inflación debajo del 1 % mensual aun cuando la actividad sigue deprimida y se sostiene el ancla cambiaria", dijo LCG.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.