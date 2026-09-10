La OEA insta a Venezuela a nombrar un representante para retomar su participación

"Espero que Venezuela nombre a un representante. No necesitan volver a unirse a la OEA porque siguen siendo un miembro. Es su elección. Es su decisión", declaró Ramdin durante un encuentro con agencias de noticias internacionales, entre ellas EFE.
En términos jurídicos, Venezuela sigue siendo un Estado miembro de la OEA, aunque su asiento permanece vacío después de que el Gobierno de Nicolás Maduro iniciara en 2017 los trámites para abandonar el organismo.
El proceso no llegó a completarse debido a las disputas sobre la legitimidad del Ejecutivo chavista y el reconocimiento internacional en 2019 del opositor Juan Guaidó como "mandatario interino".
Ramdin señaló este jueves que "sería bueno" que Venezuela volviera a participar en la OEA, ya que el organismo está "preparado para ayudar a Venezuela" en lo que pueda, aunque para ello necesita una "contraparte".
"Estamos viendo la transición hacia la democracia y hacia unas elecciones; estamos preparados para ayudar", dijo.
Aunque reconoció que "no parece" que Caracas esté planeando nombrar a nadie, Ramdin sugirió que "hay conversaciones entre bastidores" al respecto.
Las declaraciones de Ramdin se producen tras la normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, que se produjo después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense en enero en Caracas y la formación de un nuevo Gobierno liderado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez. EFE EFE