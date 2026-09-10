Las reservas internacionales brutas de Nicaragua crecen un 31,8 % interanual hasta agosto

La cifra es mayor en 2.407,8 millones de dólares frente al saldo a agosto de 2025, cuando el remanente de las RIB cerró en 7.578,2 millones de dólares, precisó el emisor en un informe.

Durante agosto, las reservas internacionales brutas aumentaron en 98,5 millones de dólares, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del Banco Central, el aumento de las cuentas netas del sector público no financiero y la colocación neta de títulos en moneda extranjera, explicó la entidad.

Ese nivel de reservas internacionales a agosto de 2026 es consistente con una cobertura a base monetaria de 4,5 veces, puntualizó.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025.