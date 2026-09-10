México busca acelerar la expansión del tequila en India con reducción arancelaria

“Va a ser un acuerdo parcial en donde se van a negociar únicamente los productos que son de interés, no va a ser un acuerdo total o de libre comercio”, explicó Ana Cristina Villalpando, directora general del organismo, quien prevé noticias este año.

India vende a México tres veces más de lo que compra, y la CNIT pidió al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, priorizar al tequila y las demás denominaciones de origen mexicanas.

India recibe 2 millones de litros anuales de tequila y el volumen creció más de 30 % entre 2024 y 2025, pese al arancel del 150 % y a impuestos locales que llevan la carga hasta 264 %, según datos expuestos por la industria.

Villalpando proyectó ese destino entre los 10 mayores en 2030, tras crecimientos a doble dígito y consideró viable una rebaja después de que el whisky escocés obtuvo una tasa del 70 % y el bourbon, del 50 %.

México exportó 405,9 millones de litros en 2025, un 1,4% más interanual.

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Su principal mercado Estados Unidos absorbió 331,4 millones, el 81,64%, pero retrocedió 1%, al igual que España con un retroceso de 7,6 %.

En tanto, Colombia (+123,1%), Australia (+40,9%), Reino Unido (+29,4%) y Francia (+22,7%) encabezaron la expansión.

La directiva también observó oportunidades en Costa Rica, por su turismo, Japón y China; aunque aclaró que la India es el único destino con estrategia y coordinación gubernamental.

La industria produjo 584 millones de litros en 2025, llega a más de 120 países, generó exportaciones por 4.130 millones de dólares en 2024 y de ella dependen más de 100.000 familias.

Sus productores de agave registrados casi se multiplicaron por 10 en casi una década: de 4.631 en 2016 a 43.291 en 2025.

El tequila representa 2,6% de las bebidas alcohólicas mundiales y la CNIT aspira a elevar esa cuota.

Estos licores son bebidas de alta graduación obtenidas mediante destilación, como whisky, vodka, ron o mezcal, a diferencia de las fermentadas, como cerveza y vino.

En México, uno de cada tres licores consumidos es tequila.

La directiva también relacionó estos resultados con un menor consumo entre los jóvenes y señaló la búsqueda de productos saludables y el uso de medicamentos para perder peso, que reducen el deseo de beber, como algunos de los principales factores que están frenando el consumo.

Además, consideró que las opciones sin alcohol son más que un obstáculo “un complemento” y una tendencia que se regularizará.