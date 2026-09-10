Nicolás Pereda regresa a TIFF con 'Lo demás es ruido', entre la ficción y el documental

La película está incluida en Wavelengths, la sección de TIFF dedicada al cine de vanguardia y a algunas de las propuestas formalmente más arriesgadas del festival.

La historia gira en torno a Rosa, una compositora que acude a casa de su amiga Tere para conceder su primera entrevista televisiva sin que su marido lo sepa. Lo que debería ser una situación sencilla se complica con sucesivas interrupciones, cortes eléctricos, ruidos e invitados inesperados.

A partir de esa situación, Pereda observa la amistad, la creación artística y el prestigio, así como los cambios que el reconocimiento profesional provoca entre personas que hasta entonces se relacionaban en un plano de igualdad.

Teresita Sánchez y Rosa Estela Juárez Vargas encabezan el reparto, en el que también aparecen Luisa Pardo, Lázaro G. Rodríguez y Francisco Barreiro.

Pereda, nacido en Ciudad de México y residente en Canadá, mantiene desde hace años una estrecha relación con TIFF y con Wavelengths, donde ha presentado trabajos anteriores.

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Su filmografía se caracteriza precisamente por cuestionar las fronteras entre realidad y ficción y por trabajar reiteradamente con un mismo grupo de intérpretes.

En 'Lo demás es ruido', el director vuelve a utilizar un reducido espacio doméstico y acontecimientos aparentemente cotidianos para plantear preguntas sobre quién controla una historia, qué aspectos de la vida cambian al ser representados y cómo el éxito altera las relaciones personales.