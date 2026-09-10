Pagos al exterior y en efectivo: Cuba aprueba las normas para cuentas bancarias en divisas

Según la Gaceta Oficial publicada en esta jornada, las Resoluciones 102/2026 del Banco Central de Cuba (BCC) y 103/2026 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) establecen el marco legal para profundizar una dolarización parcial en las transacciones internas e interempresariales.

De acuerdo con la normativa -que entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial-, “la apertura de cuentas en divisas en los bancos por las personas naturales y jurídicas, se realiza sin autorización previa del BCC” y “los titulares de las cuentas bancarias en divisas son responsables de las operaciones que se registran en estas”.

Señala que los bancos aplicarán a “la operatoria de las cuentas bancarias y a los pagos al exterior la debida diligencia”, según lo establecido “en materia de enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Entre las principales novedades para el sector privado destaca la autorización para aceptar pagos en efectivo en divisas por decisión del cliente y depositarlos en sus cuentas fiscales, así como realizar pagos al exterior para la importación de bienes y servicios y por financiamientos.

También, podrán recibir ingresos por exportaciones; comercio electrónico y transferencias desde el exterior; así como depósitos en efectivo en las divisas aceptadas por el BCC, ventas de bienes y servicios a los usuarios y concesionarios de la Zona Especial del Desarrollo Mariel; y "a las entidades autorizadas a realizar comercio minorista y mayorista en divisas".

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Además, podrán realizar “pagos en plaza" por la compra de bienes o servicios en divisas o en pesos cubanos; transferencias hacia cuentas en divisas de empresas privadas y personas naturales; por la venta de divisas en el mercado cambiario; y por los pagos al exterior o extracción en efectivo por concepto de viaje al extranjero.

En este sentido, la norma aclara que las "extracciones de efectivo en divisas" serán "según la disponibilidad y política comercial de los bancos".

Cuba aprobó en junio pasado el paquete de 176 reformas económicas que busca liberalizar y descentralizar su economía. En este sentido, ya se han aprobado, entre otras actividades, las empresas privadas con más de 100 trabajadores; la apertura de cuentas bancarias en el exterior sin autorización previa del BCC y que el sector privado pueda crear agencias de turismo.