Pakistán niega estar sopesando una acción militar contra los hutíes en Yemen

"Por ahora, todo esto es una situación hipotética (...) Pakistán actuará en línea con este acuerdo (de defensa) en lo que respecta a sus estipulaciones. Pero, por el momento, no hay ningún debate de este tipo", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Sajjad Haider, en rueda de prensa.

El miércoles, un alto cargo de seguridad admitió a EFE que Pakistán estaba barajando la posibilidad de llevar a cabo ataques aéreos contra los hutíes en Yemen tras los recientes acciones contra ciudades saudíes.

En una entrevista con la cadena local Geo TV, el ministro de Defensa, Khawaja Asif, también había señalado que el pacto de defensa podría entrar en vigor si se produjera un "contagio" del conflicto de Yemen a Riad.

El 7 de agosto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, un pacto trilateral que formaliza la defensa colectiva entre los tres países. Tres de las potencias militares y económicas más influyentes del mundo musulmán acordaron que un ataque contra uno de ellos es un ataque contra todos.

Haider aseguró este jueves que todavía se están concretando los detalles del Acuerdo de la Meca y que, por lo tanto, es muy pronto para debatir su puesta en práctica.

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"También mantenemos una cooperación bilateral en materia de defensa con Arabia Saudí, en virtud de la cual ya se han desplegado algunas fuerzas allí con fines de entrenamiento y logísticos", agregó el portavoz.