Solo uno de cada 100 delitos en México tuvo una resolución positiva en 2025

La encuesta estima que en 2025 fueron cometidos 33,8 millones de delitos, pero solo nueve de cada 100 (9 %) fueron denunciados ante las autoridades, lo que equivale a unos 3 millones de casos.

De los delitos denunciados, alrededor de 2,2 millones fueron investigados, y de estos, solo el 16 % tuvo un resultado positivo para la persona denunciante, según el estudio.

"Lo anterior significa que 1,1 % del total de delitos tuvo una resolución positiva", apuntó el Inegi, en un comunicado.

Con esa estimación, el Inegi calculó una "cifra oculta" del 93,4 %, es decir, delitos que no fueron denunciados o, pese a haber sido denunciados, no derivaron en una investigación.

La encuesta fue realizada entre febrero y abril de 2026 en una muestra de 102.032 viviendas en todo el país.

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Entre los principales resultados, el estudio encontró que 23 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito en 2025, equivalente a 23.473 por cada 1000.000 habitantes, una disminución del 2,7 % frente a 2024 (24.135 por cada 100.000).

Ciudad de México tuvo la tasa más alta del país, con 34.930 víctimas por cada 100.000 habitantes (un aumento de 13,4 % frente a 2024), seguida de los centrales Estado de México (31.889) y Puebla (26.164).

Además, en 11,7 millones de hogares (28,5 % del total), al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito.

Los delitos más frecuentes fueron fraude, con 16.635 víctimas por cada 100.000 habitantes; extorsión (13.793); robo o asalto en la calle o transporte público (11.433); amenazas (9.614), y delitos sexuales (3.706).

Aunque en el conjunto de delitos la incidencia fue mayor en hombres, "los delitos sexuales vulneraron más a las mujeres", puntualizó el Inegi.

Por cada delito sexual cometido contra hombres (341 de cada 100.000), se registraron diez contra mujeres (3.365), aunque esta última tasa disminuyó un 19 % respecto a 2024 (4.160).

Aunado a ello, el estudio encontró que solo 35 % de las mujeres se siente segura caminando sola de noche cerca de su vivienda, frente al 52 % de los hombres.

En cuanto al costo de la inseguridad y el delito, la encuesta estima que ascendió a 267.300 millones de pesos (unos 15.700 millones de dólares), equivalente a un promedio de 6.130 pesos (unos 360 dólares) por persona afectada.

Además, el 74 % de los mexicanos considera inseguro vivir en su estado, una disminución frente al 75,6 % registrado en 2025. El Estado de México encabezó la lista, con 90 %, seguido de Morelos (88,7 %) y Tabasco (87,6 %).