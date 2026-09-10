Trump promete 5.000 dólares si consigue victoria electoral: ¿Estímulo o compra del voto?

El desembolso superaría el billón de dólares -alrededor de un sexto de todo el gasto presupuestario anual de EE.UU.- y tendría que ser autorizado por el Congreso, ya que el presidente no puede disponer unilateralmente de esos fondos.

"Si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, ambas cámaras (...), debido a nuestra enorme fortaleza y éxito económicos, emitiré un dividendo de 5.000 dólares para cada ciudadano adulto de Estados Unidos", declaró Trump este miércoles durante la convención republicana celebrada en Dallas (Texas).

El mandatario añadió que el dinero tendría que gastarse dentro del país: "No queremos que vayas a Canadá a gastar el dinero. No queremos que vayas a China ni a Alemania".

Trump no explicó cómo se financiaría o distribuiría el denominado "Dividendo Trump", ni precisó si estaría sujeto a límites de ingresos.

De los más de 342 millones de estadounidenses, unos 260 millones tienen más de 18 años y, por tanto, serían receptores de los 5.000 dólares, lo que elevaría la cantidad total a abonar a más de un billón trescientos mil millones.

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El economista del centro de estudios Comité por un Presupuesto Federal Responsable, Marc Goldwein, calcula que la cifra "generaría 1,5 puntos adicionales de presión inflacionaria (parte de la cual se vería contrarrestada por unos tipos de interés más altos)", según una publicación en la plataforma X.

El alto gasto también tendría un impacto en la deuda que superó recientemente por primera vez los 40 billones de dólares.

Trump no puede ordenar por sí solo un desembolso de esa magnitud, ya que corresponde al Congreso autorizar el gasto público.

El senador republicano por Ohio Bernie Moreno anunció en sus redes sociales que prepararía un proyecto de ley para someter la iniciativa a votación después de los comicios del 3 de noviembre.

"Prepararé un proyecto de ley para que podamos aprobar el 'Dividendo Trump' inmediatamente después de las elecciones (...) porque los republicanos —y Estados Unidos— ganarán", escribió Moreno.

La legislación federal castiga a quien ofrezca dinero a una persona a cambio de que vote, se abstenga o lo haga a favor o en contra de un candidato. Sin embargo, los expertos consultados por EFE discrepan sobre si la propuesta de Trump entraría en esa categoría.

Jon Taylor, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Texas en San Antonio, sostuvo que vincular el pago con una victoria republicana plantea problemas jurídicos.

"Bajo las leyes de campañas electorales, es ilegal, básicamente, prometer un incentivo financiero a los votantes para que voten por un candidato o un partido", señaló.

Richard Briffault, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y experto en financiamiento electoral y ética gubernamental, ofreció una interpretación distinta.

"No es ilegal; está protegido por la Primera Enmienda. Y, desde luego, no va a suceder. Es una broma", afirmó a EFE.

La diferencia radica en que el eventual pago no estaría condicionado al comportamiento de cada elector, sino que se entregaría a todos los ciudadanos adultos, incluidos quienes no votaran o respaldaran a candidatos demócratas.

No es la primera vez que Trump propone entregar dinero directamente a los estadounidenses. Al comienzo de su segundo mandato respaldó la idea de repartir entre millones de hogares parte de los supuestos ahorros obtenidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsado entonces por Elon Musk. Los pagos no llegaron a efectuarse.

Trump también planteó entregar cheques de al menos 2.000 dólares a ciudadanos de ingresos bajos y medios con parte de la recaudación arancelaria, pero la iniciativa tampoco fue aprobada.

Las promesas de pagos vinculadas a un resultado electoral tampoco son nuevas. Durante la segunda vuelta de enero de 2021 por dos escaños del Senado en Georgia, los demócratas defendieron la entrega de cheques de estímulo por un total de 2.000 dólares si obtenían el control de la Cámara Alta.

El Congreso ya había autorizado pagos de 600 dólares en diciembre de 2020. Tras la victoria demócrata, el Plan de Rescate Estadounidense aprobó otros 1.400 dólares para quienes cumplían los requisitos de ingresos.

Sin embargo, a diferencia del anuncio de Trump, aquellos pagos formaban parte de un programa de ayuda frente a la pandemia de covid y fueron autorizados mediante el proceso legislativo ordinario.