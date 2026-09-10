Un drama de migración y boxeo representará a Panamá en los premios Óscar y Goya

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá eligió el film dirigido por Arturo Montenegro y Aarón Bromley al cumplir "con las bases y los requisitos establecidos para representar a Panamá ante los Premios Goya 2027 y en la carrera por una nominación al Óscar", según un comunicado.

"Estamos muy agradecidos. Siento que es una película universal porque es un tema que allá fuera se va a comprender perfectamente. Son personajes muy entrañables y de lucha, esa lucha humana de aspirar a algo un poquito mejor", dijo este jueves a EFE Montenegro, uno de los directores.

Ambientada en el Perú de los años ochenta, la violencia entre Sendero Luminoso y el ejército despoja a Josué de su hogar y familia. Reclutado por los militares por la fuerza y sin alternativas, decide perseguir su sueño de ser campeón de boxeo y parte hacia Panamá, la tierra de grandes boxeadores en esa época.

Desamparado en las calurosas calles panameñas, sobrevive vendiendo chichas (bebida azucarada) y empanadas mientras intenta abrirse paso en el ring cuando se tropieza con Gaby, una joven con propias heridas que enciende una inesperada esperanza en medio de su soledad de migrante.

El relato cobra un sentido de trascendencia social al abordar la secuela de la violencia que azotó a Latinoamérica en la década de 1980, época marcada por migraciones forzadas bajo el sueño de una vida mejor para las familias.

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Sobre todo en los dos escenarios del filme: por un lado Perú, donde el conflicto interno dejó unas 69.000 víctimas mortales entre 1980 y 2000, y al otro lado Panamá, atravesando los últimos años de la dictadura militar entre agitaciones sociales y tensiones con EE.UU., aún controlando el Canal.

"Hay una serie de dramas que él (protagonista) tiene que sopesar. Su hermana ha partido con el abuelo a un arenal en las afueras de Lima. Decide que eso no es vida y que necesita cumplir su sueño, convertirse en boxeador y para eso tiene que venir a Panamá, la cuna de la época y acá la vida le juega unas pasadas", señala Montenegro.

El peruano Júnior Béjar Roca da vida a Josué de la mano de un elenco de actores panameños como Andrea Pérez Meana, reencarnado a Jazmín, una integrante de Sendero Luminoso; Mafe Achurra como Gaby, la pareja de Josué, y Diego de Obaldía como Gorka, el dueño de un bar en Panamá que conecta a los anteriores personajes.

Rodada en 2024 entre el Valle Sagrado y Ventanilla (Perú) y Ciudad de Panamá y Portobelo (Panamá), la película de 105 minutos entrelaza los caminos de sus protagonistas para relatar las emociones de migrar, empezar de nuevo y encontrar un lugar al que llamar hogar.