El partido nacionalista australiano propone recortar 750.000 visados temporales en 3 años

La agrupación, que obtuvo su primer escaño en la Cámara de Representantes del Parlamento australiano el pasado mayo, plantea limitar los visados para estudiantes a poco más de 100.000 al año, aproximadamente un tercio de la cifra actual, y crear una nueva categoría para estudiantes considerados de "alto valor", una propuesta similar a los denominados "visados de genios" que impulsa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según explicaron en una rueda de prensa, el plan también contempla reducir de 270.000 a 40.000 las plazas para graduados internacionales que quieran permanecer en Australia para trabajar tras finalizar sus estudios.

Además, los familiares de estudiantes internacionales y trabajadores cualificados, que actualmente pueden obtener visados para acompañarlos en Australia, dejarían de tener acceso a estos, aunque One Nation contempla posibles excepciones para determinados casos.

Fundado en 1997 por la senadora por Queensland (noreste) Pauline Hanson, que todavía preside el partido, la formación nacionalista y populista de derechas promueve una fuerte restricción migratoria, rechaza el multiculturalismo y las políticas climáticas ambiciosas y defiende un discurso soberanista y antiélites.

One Nation cuenta actualmente con seis representantes en el Parlamento federal australiano, de un total de 226 parlamentarios: dos en la Cámara de Representantes, que tiene 150 miembros, y cuatro en el Senado, que cuenta con 76.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó hoy Hanson, la propuesta plantea fijar un techo de 130.000 migrantes netos anuales, revisable cada año, con el objetivo de que Australia alcance niveles similares a los de 2017 y logre una "migración neta negativa", es decir, que salgan más personas de las que entren.

Australia, país históricamente marcado por la inmigración, ha visto crecer su población de unos 2 millones de habitantes en 1880 a unos 28 millones en la actualidad.

La inmigración se intensificó especialmente tras la Segunda Guerra Mundial y volvió a repuntar desde comienzos de siglo, impulsada en buena medida por los visados temporales.

La migración neta alcanzó un récord de 518.000 personas entre 2022 y 2023, aunque el promedio de los últimos cinco años se sitúa en 280.000 anuales, según datos de la Oficina Australiana de Estadística (ABS, en inglés).

El Gobierno del primer ministro, el laborista Anthony Albanese, también prepara una reforma migratoria, previsiblemente de carácter más moderado, de la que todavía se desconocen los detalles, pero que podría afectar a los visados que permiten a jóvenes extranjeros viajar a Australia y trabajar temporalmente mientras recorren el país.