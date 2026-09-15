Perú se compromete en avanzar en marco programático de cooperación con UNODC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, sostuvo una reunión con el representante regional de UNODC, Amado de Andrés, y con el director de la División de Operaciones del organismo, Bo Mathiasen, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral.

En la cita realizada en el Palacio de Torre Tagle, sede de la cancillería peruana, en Lima, coincidieron en la necesidad de consolidar una labor articulada y orientada a resultados concretos frente al crimen organizado transnacional.

Espá informó que la cancillería liderará un proceso de consultas con las instituciones peruanas competentes para determinar las áreas prioritarias y dar seguimiento a la implementación de dicho marco con UNODC.

El ministerio peruano reconoció el respaldo de la UNODC en ámbitos como la seguridad portuaria, el monitoreo de cultivos ilícitos, la lucha contra la minería ilegal y los delitos ambientales.

Igualmente, Perú destacó el rol estratégico de esta oficina de Naciones Unidas en la ejecución del Plan de Acción Resolutivo de la Decisión 922 de la Comunidad Andina (CAN), de cara a la próxima asunción del Perú a la presidencia pro tempore del bloque sudamericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La UNODC es la instancia de las Naciones Unidas especializada en apoyar a los Estados en la prevención y el combate de la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la corrupción y otras formas de criminalidad, a través de la cooperación internacional, la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades institucionales, según recordó la cancillería de Perú.