Mundo
16 de septiembre de 2026 a la - 10:55

Lista de nominados en las principales categorías de los 27 Latin Grammy

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Los Ángeles (EE.UU.), 16 sep (EFE).- Karol G, Rosalía, Ca7riel & Paco Amoroso y Jorge Drexler empataron a siete nominaciones cada uno para los Latin Grammy 2026, aunque el más nominado fue el compositor mexicano Edgar Barrera, con diez, anunció este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Por EFE
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Esta es la lista de nominaciones en las principales categorías de las 60 componen la 27ª edición de estos premios, que se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas.

‘Lux (Complete Works)’, de Rosalía.

‘FREE SPIRITS’, de Ca7riel & Paco Amoroso.

‘Taracá’ de Jorge Drexler.

‘¿Dónde es el After?’, de Rawayana.

‘FEMME FATALE’, de Mon Laferte.

‘MUDA’ de Carín León.

‘La Vida Era Más Corta’, de Milo J.

‘Vendrán Suaves Lluvias’, de Silvana Estrada.

'Coleccionando heridas', de Karol G y Marco Antonio Solís.

'Ha Ha', de Ca7riel & Paco Amoroso.

'¿Cómo se ama?', de Jorge Drexler.

'O Amor Nos Encontrou', de Loulu Gilberto.

'Desde que te tengo', de Carín León.

'Mi gran amor', de Becky G y Carlos Santana.

'Humano', de Juanes y Vivir Quintana.

'Coleccionando heridas', de Karol G y Marco Antonio Solís.

'¿Cómo se ama?', de Jorge Drexler.

'Hasta Jesús tuvo un mal día', de Ca7riel & Paco Amoroso y Sting.

‘KM0’, de Pablo Alborán.

‘Instrucciones para ser feliz’, de Monsieur Periné.

‘Todo puede convertirse en canción’, de Debi Nova.

‘¿Y ahora qué +?’, de Alejandro Sanz.

‘Más cara’, de Bad Gyal.

‘Omerta’, de J Balvin & Ryan Castro.

‘Borondo (5020 Rcrds Sessions)’, de Beéle.

‘Do Not Disturb: Late Checkout’, de Young Miko.

‘La Frontera’, de Viniloversus.

‘Taracá’, de Jorge Drexler.

‘Vendrán suaves lluvias’, de Silvana Estrada.

‘CUERPOS, Vol. 1’, de Babasonicos.

‘FREE SPIRITS’, de Ca7riel & Paco Amoroso.

‘LUX (Complete Works)’, de Rosalía.

‘Latino’, de Yeisy Rojas con Manolito Simonet & Ricardo Amaray.

‘Nombre y Apellido’, de Luis Enrique y De La Ghetto

'A La Niña Que Fui', de Kany García.

'La Perla', de Rosalía y Yahritza y Su Esencia.

‘Melancolía', de Mon Laferte.

'Buenos Términos', de Rauw Alejandro.

'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’, de Bizarrap & Daddy Yankee.

'Por si mañana no estoy', de Omar Courtz.

'Yo y Tú', de Ovy On The Drums, Quevedo y Beele.

'Las Fuerzas Armadas Del Amor', de Fito Paez.