Wall Street termina mixto una semana marcada por la subida de los tipos de interés

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow bajó un 0,18 %, hasta 51.682 puntos; el selectivo S&P 500 subió un 0,17 %, hasta 7.650 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,4 %, hasta 26.522 enteros.

En el cómputo semanal, el Dow retrocedió un 1,7 %, el S&P 500 restó un 0,08 % y el Nasdaq avanzó un 0,7 %.

El miércoles, la Fed acordó por unanimidad incrementar los tipos de interés en un cuarto de punto y los dejó en una horquilla entre el 3,75 y el 4 %.

Esta es la primera subida de tipos desde julio de 2023.

El banco central estadounidense indicó que "la inflación permanece elevada" y que la medida "favorecerá un retorno más rápido" a su objetivo del 2 %, y además apuntó a una subida adicional antes de que finalice el año.

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Scott Welch, director de inversiones de la firma Certuity, opina en una nota recogida por CNBC que la Fed volverá a subir los tipos "al menos una vez más en 2026 y, posiblemente, una o dos veces más en 2027".

Más allá de la Fed, esta semana los inversores también han puesto el foco en la subida de los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), que el martes llegó a alcanzar su valor más alto desde mayo impulsado por las tensiones en Oriente Medio.

En concreto, el incremento del Texas tuvo lugar tras la noticia de que Arabia Saubí ha cancelado entregas de petróleo a clientes europeos previstas para septiembre, debido al cierre de un importante oleoducto que sufrió varios ataques con drones procedentes de Irak.

No obstante, el crudo relajó su subida y bajó este viernes un 1,6 %, hasta 100,30 dólares. Además, terminó la semana casi sin cambios, con un descenso del 0,1 %.

Por su parte, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años volvió a escalar esta semana hasta el 5 %, su nivel más alto desde julio de 2007, y hoy terminaba la sesión en este porcentaje.

En el plano corporativo, el mercado sigue de cerca al sector de la inteligencia artificial (IA), después de que figuras como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) o Elon Musk (xAI) advirtieran sobre el rápido desarrollo de los modelos de IA y el riesgo que conllevan para la seguridad global.

El debate se reabrió después de que un investigador de Anthropic, Jacob Coxon, vinculara su dimisión a una supuesta falta de responsabilidad en esta empresa y sus rivales que, sugirió, pueden llevar a la extinción de la raza humana a corto plazo.

Entre las empresas del sector que cotizan en bolsa, Nvidia acumuló en los últimos cinco días un avance del 5,24 %, Google un 1,45 %, Meta un 1,2 %, Apple un 0,57 % y Amazon un 0,11 %, mientras que Microsoft retrocedió un 0,7 %.