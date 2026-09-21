Border&Southern busca un socio para desarrollar el yacimiento Darwin en aguas de Malvinas

B&S opera tres licencias en la cuenca sur de las Malvinas, que cubren un área de 10.000 kilómetros cuadrados. Asegura que ya han perforado dos pozos y han logrado en en el primero "un descubrimiento significativo de gas condensado".
La compañía ha entrado en conversaciones con varios actores del sector, habiendo logrado "importantes progresos" (que no especifica), además de una carta de apoyo explícita del Foreign Office (ministerio de Exteriores) británico.
Según esta carta que hace pública la compañía, el Gobierno británico les ha dado "apoyo completo al derecho de los malvinenses a explotar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio, lo que no es sino parte integral de su derecho de autodeterminación".
El Gobierno argentino ha amenazado con represalias a aquellas compañías que exploten sin su consentimiento los recursos naturales de las Malvinas, según advirtió este mes el presidente Javier Milei.
Pese a ello, la compañía británica recuerda que su licencia de exploración "está totalmente garantizada por el Gobierno de las Islas Malvinas y, por extensión, por el de Londres, y señala que son "extremadamente optimistas" sobre la potencialidad de este yacimiento.