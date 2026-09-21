Border&Southern busca un socio para desarrollar el yacimiento Darwin en aguas de Malvinas

Border&Southern busca un socio para desarrollar el yacimiento Darwin en aguas de Malvinas

Londres, 21 sep (EFE).- La compañía petrolera británica Border&Southern (B&S) está buscando un socio con la capacidad técnica y financiera para desarrollar el yacimiento Darwin en aguas de las Malvinas, según anunció en la publicación de sus cuentas trimestrales este lunes en Londres.