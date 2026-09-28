México, Javiera Balmaceda o Katina Medina, protagonistas de Iberseries & Platino Industria

Durante cuatro días, un intenso programa de actividades permitirá no solo conocer la situación del panorama audiovisual en Iberoamérica, si no también intercambiar experiencias con participantes de países como Italia, Portugal, Corea, Turquía, India o China.

Una de las citas más esperadas es la conferencia que ofrecerán dos responsables de producciones originales de Amazon MGM Studios, Javiera Balmaceda (Latinoamérica, Canadá y Australia) y Nicole Morganti (Italia y sur de Europa), que hablará de 'Historias Locales con Impacto Global' y ofrecerán un adelanto de sus próximos estrenos.

El éxito de las series coreanas, el uso de la Inteligencia Artificial en la creación audiovisual, el riesgo que asumen las producciones de autor, el auge de los microdramas o las ficciones televisivas que transforman el mundo son otros de los asuntos que se analizarán en las diferentes conferencias.

Por otro lado, se proyectarán los primeros capítulos de series como la española 'El laberinto de las mariposas', con Can Yaman, y se podrán ver las primeras imágenes de ficciones como las españolas 'Trazos ocultos', 'Rocío' o 'Matar a un oso', la mexicana 'Las vidas de Marilú' o la brasileña 'Véspera'.

También se estrenará la película argentina 'Pepita, la pistolera', dirigida por Lucía Puenzo y protagonizada por Luisana Lopilato, Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López o Marcelo Subiotto.

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Y se presentará el informe anual Panorama Audiovisual Iberoamericano, que recoge datos estadísticos y análisis de tendencias, un documento que constata la recuperación progresiva de espectadores en el cine, que ha pasado de 14,5 millones en 2021 a los más de 40 millones en 2024/2025, según un primer avance del texto.

Todo eso en una edición que tendrá a México como país protagonista con múltiples actividades que analizarán la situación del audiovisual en el país norteamericano.

'Producir en México está chingón. Nuevas condiciones para competir' es el título de la conferencia principal en la que se hablará de la mezcla de ubicación estratégica, experiencia, talento e infraestructuras que hacen de este país un lugar ideal para las producciones audiovisuales.

La directora Katina Medina Mora, conocida por su participación en series como 'Emily in Paris' o 'Selena', dará una master class sobre lo que implica pasar de desarrollar proyectos propios a integrarse en producciones con universos, equipos y modelos de trabajo ya establecidos.

También se celebrará una proyección de gala de 'Amores perros' (2000), de Alejandro González Iñárritu; México contará con un espacio propio en el Mercado Audiovisual y el jueves se dedicará una jornada al encuentro de profesionales con cinco expertos mexicanos en cuestiones como rodar en Ciudad de México, postproducción o estímulos fiscales.

Iberseries & Platino Industria 2026 está organizado por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales).