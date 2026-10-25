Chile debuta como epicentro global del vino al recibir dos grandes eventos en noviembre

Productores, compradores y referentes del sector visitarán el país sudamericano, que apunta a aprovechar ambas citas para impulsar sus exportaciones y proyectar a sus valles vitivinícolas, en medio de un contexto del sector marcado por la caída del consumo mundial.

Chile, el cuarto mayor exportador mundial de vino después de Francia, España e Italia, cuyos productos llegan a unos 140 mercados, ha experimentado dificultades en los últimos 12 meses en sus exportaciones que, según datos oficiales, fueron de 44,7 millones de cajas de vino embotellado por un valor de 1.216 millones de dólares.

Ser un escaparate internacional de la industria supone una oportunidad para intentar revertir, a mediano plazo, las caídas interanuales de la exportación de vino chileno que han sido de 4,8 % en volumen y 6,4 % en valor.

Un panorama influido, en parte, por el retroceso de su mercado en Estados Unidos en el primer semestre del año al que se le suma la presión por el arancel general del 12,5 % aplicado desde julio de 2026 por la Administración de Donald Trump.

La Vinexpo Explorer -creada por la francesa Vinexposium en 2017- se desarrollará por primera vez en el país austral entre el 23 y 26 de noviembre con una convocatoria a cerca de 50 compradores internacionales y prensa especializada.

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“Creemos razonable proyectar que el encuentro pueda generar al menos 4 millones de dólares en negocios incrementales identificables durante los 12 a 24 meses siguientes”, señaló a EFE Julio Alonso Ducci, director comercial de Vinos de Chile.

La institución privada organiza el evento junto con ProChile, dependencia pública promotora de exportaciones, quienes trabajaron en conjunto con el ministerio de Agricultura y de Relaciones Exteriores para la proyección internacional del sector.

“Al traer este evento internacional tan relevante estamos mostrando a Chile como un destino relevante y confiable para hacer negocios vitivinícolas a escala global, con la infraestructura y el capital humano necesarios para albergar una instancia de este tamaño”. aseguró Ignacio Fernández, director general de ProChile.

En la rueda de negocios, que en ediciones anteriores se hizo en Austria, Estados Unidos, Francia, Canadá y Argentina, participarán 50 viñas chilenas que tendrán en total unas 400 reuniones comerciales formales, según la estimación de la organización Vinos de Chile.

Chile cuenta con cerca de 102.000 hectáreas de viñedos y los países que han recibido esta exposición lo han utilizado “no sólo como una plataforma comercial, sino también como una herramienta de posicionamiento internacional”, explicó Ducci.

En ese sentido, esperan “un resultado comercial concreto asociado a nuevos importadores, distribuidores, clientes y listings, y un impacto de posicionamiento, mostrando una imagen más completa y actual de la industria chilena, con mayor énfasis en diversidad de valles, origen, innovación y vinos de mayor valor”, añadió.

La premiación -parte de la marca The 50 Best-, por su parte, convertirá a Chile en el primer país latinoamericano que alberga esta celebración, que se realizará en Santiago del 16 al 20 de noviembre y reunirá a cerca de 1.000 asistentes entre propietarios de bodegas, sommeliers, periodistas especializados y expertos en viajes.

“Nuestra región es, por derecho propio, la capital del vino y el turismo de Sudamérica, y albergar este evento internacional consolida nuestro liderazgo global”, aseguró en agosto pasado el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, durante la presentación del evento.