Colombia expulsa a 27 extranjeros vinculados con atracos, narcotráfico y otros delitos

"La acción coordinada de Migración Colombia y la Policía Nacional permitió la expulsión y deportación de 27 ciudadanos extranjeros, vinculados con atracos, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otras conductas que afectan la seguridad ciudadana", detalló el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en X.

El mandatario señaló que en el departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela, fueron detenidas 21 personas que luego fueron trasladadas a Paraguachón, otra localidad ubicada en la frontera, donde fueron entregadas a las autoridades venezolanas.

"También se han desarrollado actuaciones migratorias en otras ciudades del país", agregó el presidente.

Uno de los deportados, según De la Espriella, tenía "ocho anotaciones en el Sistema Penal de la Fiscalía General de la Nación y enfrenta un proceso por hurto calificado".

"Otro de los expulsados acumula 55 medidas correctivas por conductas contrarias a la convivencia. ¡QUE LES QUEDE ABSOLUTAMENTE CLARO: COLOMBIA NO ES REFUGIO DE DELINCUENTES, VENGAN DE DONDE VENGAN!", agregó el mandatario.

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En ese sentido, el presidente reivindicó que "los extranjeros que llegan a trabajar, producir, respetar" las "leyes y contribuir al progreso nacional son bienvenidos", pero aseguró que "quienes pretendan aprovechar su condición de migrantes para cometer delitos encontrarán toda la contundencia del Estado".

En agosto pasado, apenas unas semanas después de asumir el cargo, el jefe de Estado ordenó a las autoridades poner en marcha operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos, quienes, según anunció, serán deportados.

"No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos", expresó el mandatario en un consejo de seguridad en Barranquilla.