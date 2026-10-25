Comienza tercera visita a Paraguay de expertos en prevención de la tortura de la ONU

Los expertos arribaron este domingo a Paraguay, donde empezarán el lunes su agenda de actividades, informó a EFE el estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

En un comunicado, el SPT señaló que retorna al país tras 16 años con el objetivo de "evaluar las medidas tomadas por las autoridades para reforzar las salvaguardas contra la tortura" y para examinar su impacto en la protección de las personas detenidas.

Los expertos visitarán lugares donde permanecen personas privadas de la libertad y realizarán "entrevistas confidenciales con detenidos" y con el personal que trabaja en las penitenciarías, mencionó el SPT.

"Nuestro objetivo es contribuir a un esfuerzo compartido para prevenir la tortura y proteger los derechos de las personas privadas de su libertad en entornos tan diversos como hospitales psiquiátricos, centros estatales de detención juvenil e instituciones penales, entre otros", dijo el jefe de la delegación del SPT, Marco Feoli Villalobos, citado en la nota.

Además, la delegación se reunirá con las autoridades paraguayas, el MNP y otros actores para evaluar los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas, políticas y administrativas y de otro tipo.

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Villalobos indicó, según el comunicado, que esta es una "oportunidad importante" no solo para examinar las condiciones en los lugares de detención y otras instalaciones, sino también para fomentar un diálogo continuo con las autoridades y la sociedad civil.

Tras la visita, el SPT presentará un informe confidencial a las autoridades del Estado paraguayo, que contendrá sus observaciones y recomendaciones.

El documento permanecerá confidencial a menos que el Gobierno paraguayo decida hacerlo público, como ocurrió con los informes posteriores a las visitas de 2009 y 2010.

Paraguay ratificó el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura (Opcat) en 2005 y en 2011 estableció su Mecanismo Nacional de Prevención, que es funcionalmente independiente.