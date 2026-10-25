Correa afirma que Lula obtuvo "victoria fundamental para el progresismo en América Latina"

A través de un mensaje en la red social X, Correa resaltó que "Lula, un líder absolutamente extraordinario, logró prácticamente lo imposible: remontar el resultado de la primera vuelta, la única vez que ha ocurrido algo así desde el retorno a la democracia en Brasil".

Lula, del Partido de los Trabajadores, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 52 % de los votos, frente al 48 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,99 % de las urnas escrutadas.

Con este resultado, Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.