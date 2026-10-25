La coalición liderada por Arabia Saudí afirma derribar un misil de los hutíes contra Riad

El portavoz militar de la alianza, Turki al Maliki, dijo en su cuenta de X que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron un misil "lanzado por la milicia hutí" contra Riad, sin dar más detalles sobre el operativo.

Hasta el momento, la coalición -que interviene en el Yemen contra los insurgentes y en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido- no ha informado sobre la consecuencia del derribo, ya que en las últimas semanas varias personas han muerto o resultado heridas por los restos de proyectiles interceptados.

La confirmación de al Maliki llega después de que el Ministerio de Defensa saudí emitiera una alerta "por un posible peligro" sobre la capital de Arabia Saudí y que levantó minutos más tarde, según informaron las autoridades en X.

Los insurgentes todavía no han reivindicado ninguna de estas acciones, si bien acostumbran a anunciar operaciones contra el reino árabe horas después de haberlas efectuado.

En las últimas semanas, los rebeldes hutíes -aliados de Irán- han lanzado cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí -como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas en octubre-, al tiempo que la coalición realiza bombardeos constantes en Yemen.