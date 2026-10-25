La cúpula del PCCh inicia este lunes un pleno centrado en disciplina tras años de purgas

La televisión estatal CCTV informó hoy de que la cita se prolongará hasta el jueves y tendrá como principales puntos de la agenda un informe del Politburó al Comité Central y el estudio de "varias cuestiones importantes" para avanzar en la aplicación de una "gobernanza integral y estricta" del partido.

El pleno llega después de meses de nuevos casos de corrupción en los escalones superiores de la formación y del Ejército, entre ellos las expulsiones en septiembre de Zhang Youxia, antiguo vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC), y Liu Zhenli, exjefe del Estado Mayor Conjunto, pendientes ahora de ratificación por el Comité Central.

Las destituciones han dejado la CMC, máximo órgano de mando militar, reducida a solo dos integrantes: el presidente chino, Xi Jinping, que la lidera, y el general Zhang Shengmin, frente a los siete miembros con los que comenzó el actual ciclo político en 2022.

El pleno, que se celebrará a puerta cerrada, arranca además bajo una fuerte presión anticorrupción: de los 205 miembros titulares actuales del Comité Central, 35 han sido puestos bajo investigación o despojados de sus escaños en la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), según cálculos del diario hongkonés South China Morning Post.

La reunión rompe además con la práctica habitual de dedicar el quinto pleno a la planificación económica, una tarea que el PCCh adelantó en octubre de 2025, y aborda ahora cuestiones de organización y disciplina que tradicionalmente suelen reservarse para una sesión posterior.

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En un discurso pronunciado en enero y publicado este mes por la revista oficial Qiushi, Xi, también secretario general de la formación, criticó que algunas directrices "no se aplican o se aplican de forma incorrecta" y denunció a funcionarios que proclaman lealtad política pero "en la práctica acatan las órdenes solo en apariencia y siguen actuando a su manera".

"No hay que confundir el dominio de Xi con la omnipotencia", advirtió el investigador Neil Thomas, del Asia Society Policy Institute, al señalar las dificultades de controlar una organización de más de cien millones de militantes.

El Politburó ya reclamó recientemente una "rectificación severa" de los problemas detectados en órganos centrales del partido y del Estado y mantener una presión elevada contra la corrupción.

La cita se celebra además aproximadamente un año antes del XXI Congreso del PCCh, previsto para el otoño de 2027, cuando corresponde renovar sus principales órganos dirigentes, sin que hasta ahora haya emergido una figura visible de relevo para Xi.