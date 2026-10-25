La Fiscalía de Bolivia reporta 70 víctimas de la violencia machista en lo que va del año

De los 70 casos registrados entre el 1 de enero y el 25 de octubre, 23 ocurrieron en el departamento de La Paz, según un cuadro estadístico difundido por el Ministerio Público.

Otros 14 feminicidios ocurrieron en la región central de Cochabamba y 12 en la oriental Santa Cruz, la más poblada del país, departamentos que junto con La Paz conforman el llamado eje central del país.

El caso más reciente se reportó en Santa Cruz, donde el sábado fue hallado el cuerpo de una mujer en una hacienda en el municipio de Warnes, informó la Fiscalía de ese departamento en un comunicado de prensa.

El hermano de la víctima hizo la denuncia el mismo sábado ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) en contra de dos personas, incluida la pareja de la mujer, un hombre de 40 años.

La mujer estaba desaparecida desde abril e inicialmente sus familiares pensaron que estaba trabajando en Chile, pero recientemente se enteraron, mediante un audio, que su pareja la mató y escondió el cuerpo con ayuda del otro investigado.

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Los agentes detuvieron al hombre, quien admitió haber "asfixiado a la víctima" y se abrió un caso en su contra por el delito de feminicidio, explicó el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López.

Un informe forense preliminar confirmó el deceso por "asfixia mecánica por estrangulación, con una data de muerte aproximada de seis meses", según la Fiscalía.

Del 1 de enero al 30 de septiembre, el Ministerio Público registró 32.444 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, vigente en el país desde 2013.

De ese total, 23.397 casos fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.

La ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la ley 348.