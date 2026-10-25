La protesta estudiantil serbia acaba en las urnas con los 12 años del nacionalista Vucic

Belgrado, 26 oct (EFE).- El populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de Serbia desde hace 12 años, ha reconocido este domingo su derrota en las elecciones legislativas ante la opositora Lista de Estudiantes, creada por los universitarios que llevan dos años liderando protestas contra la corrupción y el autoritarismo.

"Está claro que hemos perdido estas elecciones. Ganó la Lista de Estudiantes. Tendrán entre 135 y 140 escaños, nosotros unos 105", dijo el expresidente, en un agrio discurso en el que, pese a reconocer la derrota, acusó a los ganadores de mentir y auguró que la gestión del nuevo Gobierno será desastrosa.

Según los datos, no oficiales ni definitivos, del instituto demoscópico Ipsos, la Lista de Estudiantes ha logrado 140 de los escaños frente a los 103 del conservador SNS de Vucic, que pierde 26 respecto a las elecciones de 2023, cuando logró la mayoría absoluta.

La debacle es mayor porque el Partido Socialista, su socio de los últimos años, no ha logrado ni el 3 % necesario para entrar en el Parlamento, donde antes tenía 18 asientos.

Vucic dimitió como jefe del Estado el pasado septiembre para aspirar al puesto de primer ministro, que ya ocupó entre 2014 y 2017.

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De hecho, aparte de la Lista de Estudiantes y el SNS, solo tendrán representación las minorías húngara (3), la albanesa (2) y la bosniaca (1).

El presagio de quien ha dominado la política en Serbia desde 2014, como primer ministro y luego como jefe del Estado hasta que dimitió el pasado septiembre, no se correspondía con la explosión de alegría en la calle.

Miles de personas ocuparon las calles bailando y lanzando cánticos de 'victoria' y Vucic se va, Vucic se va' con bengalas, fuegos artificiales, lágrimas de alegría y abrazos.

También hubo tensión. Muchos de los que celebraban se encararon con los policías que acabaron abriendo a quienes celebraban la avenida que habían bloqueado un par de horas antes, y algunos incluso patearon a los coches en los que los agentes se retiraban del lugar.

La plaza Slavija, uno de los centros de las masivas protestas contra Vucic que comenzaron hace dos años, estaba abarrotada de gente celebrando la victoria electoral.

Otro de los puntos de la fiesta fue el Parque de los Pioneros, entre el Parlamento y el Palacio Presidencial, que desde hace meses había quedado cerrado al público y ocupado periódicamente por grupos de encapuchados afines a Vucic, que han sido usados como fuerza de choque contra los que se oponían al expresidente.

Tras conocerse la victoria, cientos de personas derribaron la valla que rodeaba el parque y entraron finalmente en este espacio público.

"Esto significa que por fin somos libres", aseguró a EFE Elena, una estudiante de 18 años.

Misha, de 23 años, aseguraba sentirse eufórico: "Es tan hermoso. Las cosas van a ir mejor, van a ser maravillosas".

Pero no sólo gente joven salió a celebrar hoy.

"Esperamos un futuro europeo, con todos nuestros vecinos. Vivir en paz", afirmó Bojan, que a sus 48 años recuerda la movilización ciudadana que hace 26 años acabó con el régimen autoritario de Slobodan Milosevic, del que Vucic fue ministro de Información en los años finales del régimen.

La participación en las elecciones de hoy ha rondado el 70 %, muy cerca del récord histórico de las parlamentarias y legislativas del año 2000 que provocaron la caída de Milosevic, que acabó muriendo en la cárcel mientras esperaba juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad en las guerras en Kosovo, Bosnia-Herzegovina y Croacia.

El académico Radomir Saicic, candidato de la lista opositora, dijo que "esta es una victoria del coraje sobre el miedo, una victoria de la esperanza sobre la indiferencia, una victoria de la fe en que Serbia puede y debe ser diferente".

La Lista de Estudiantes surgió de la ola de protestas que comenzó en Serbia hace dos años tras la muerte de 16 personas al derrumbarse un voladizo de una estación de trenes en Novi Sad, que acababa de ser rehabilitada por empresas chinas mediante un opaco contrato.

Lo que comenzó como un movimiento para pedir explicaciones por la adjudicación y ejecución de la obra acabó convirtiéndose en una denuncia de corrupción y autoritarismo contra Vucic.

Durante los mandatos de Vucic, como presidente o jefe del Estado, Serbia ha visto empeorar su puntuación en el índice de corrupción de Transparencia Internacional, e incluso la UE ha mostrado sus dudas sobre el deterioro del Estado de derecho.

El proceso de adhesión a la Unión Europea, iniciado en 2012, se ha ralentizado en los últimos años, mientras que la presencia de China ha aumentado, hasta ser el segundo mayor inversor, tras el bloque comunitario.

Vucic también ha mantenido buenas relaciones con Rusia, de cuyo gas es muy dependiente Serbia, y con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Construiremos una Serbia mejor, por el bien de nuestros ciudadanos, y para unas mejores relaciones con nuestros vecinos y con toda la comunidad internacional" resumió la victoria de hoy el número uno de la candidatura de los universitarios, el cardiólogo Ilija Srdanovic.