Lula ampliará su propio récord como presidente más viejo de Brasil al asumir con 81 años

El líder progresista, que con el 52,8 % de los votos en la segunda vuelta se impuso al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro (48,2 %), superará la propia marca que estableció en enero de 2023, cuando regresó al Palacio de Planalto con 77 años, tras su victoria sobre el entonces presidente Jair Bolsonaro en las presidenciales de 2022.

El mandatario, que cumplirá sus 81 años el martes, asumirá en enero su cuarto mandato no consecutivo y gobernará hasta enero de 2031, cuando tendrá 85 años.

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) ya había sido elegido presidente en 2002 y reelegido en 2006. Tras permanecer doce años fuera del cargo, regresó al poder en 2023 y, con su victoria de este domingo, se convirtió en el primer presidente brasileño elegido para cuatro mandatos por sufragio directo.

El récord de edad en la toma de posesión pertenecía a Lula desde enero de 2023, cuando superó al expresidente Michel Temer, que asumió definitivamente la Presidencia en agosto de 2016, a los 75 años, tras la destitución de Dilma Rousseff.

Antes de ellos, Getúlio Vargas figuraba entre los mandatarios de mayor edad al regresar al poder por las urnas en enero de 1951, cuando tenía 68 años.

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La lista de los presidentes brasileños que asumieron el cargo con mayor edad incluye también a Fernando Henrique Cardoso, que tenía 67 años al iniciar su segundo mandato en 1999, así como a los expresidentes Artur da Costa e Silva y Nereu Ramos, que llegaron a la Presidencia con esa misma edad.

Entre las mujeres, Dilma Rousseff tenía 67 años cuando asumió su segundo mandato, en enero de 2015.

La Constitución brasileña establece una edad mínima de 35 años para aspirar a la Presidencia, pero no fija un límite máximo, por lo que los ciudadanos pueden disputar el cargo independientemente de su edad, siempre que cumplan los demás requisitos de elegibilidad.