Muere un militar y otros dos resultan heridos tras derrumbe de una casa en Paraguay

En un comunicado, el Comando de las Fuerzas Militares indicó que los tres militares pertenecen al Regimiento Escolta Presidencial, que se encarga de la seguridad del mandatario paraguayo, Santiago Peña, del vicepresidente, Pedro Alliana, y sus familias.

Los militares, quienes realizaban "trabajos particulares" en la vivienda, se encontraban fuera de servicio cuando ocurrió el hecho, indicó, por su parte, el Ministerio de Defensa.

La casa, ubicada en la barrio asunceno de Ciudad Nueva, estaba siendo demolida y se derrumbó "a consecuencia de un mal procedimiento de los obreros que se encontraban dentro del lugar", dijo a periodistas el bombero Diego Vera.

La víctima fatal fue identificada como Lisandro Junior Daspett Sanabria, quien murió al colapsar la parte superior de la casa.

Vera afirmó que los bomberos, la Cruz Roja y agentes de la Policía Nacional rescataron a las otras dos personas que quedaron atrapadas entre los escombros, quienes fueron derivados a hospitales.