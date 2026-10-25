Noboa felicita a Lula y destaca la importancia del trabajo conjunto en la región

Tras felicitarlo a través de un mensaje en su cuenta de la red social X, Noboa señaló que la región "tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos".

Por su parte, el canciller de Ecuador, Roberto Kury, felicitó también al pueblo brasileño por su participación en la jornada democrática.

"Le deseo éxitos en esta nueva etapa, con la voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación entre Ecuador y Brasil, en beneficio del desarrollo y bienestar de nuestros pueblos", señaló el canciller del Gobierno del empresario centroderechista Noboa.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 52 % de los votos, frente al 48 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

El resultado es inédito en la historia democrática brasileña desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), ya que es la primera vez desde entonces que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera vuelta logra imponerse en la segunda.

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De su lado, Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria de Lula por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

Lula, que partía en desventaja tras la primera ronda, asumirá un nuevo mandato el próximo 5 de enero en Brasilia, con 81 años. Será la cuarta vez que llegue a la Presidencia, un hecho sin precedentes en la historia del país.

Su victoria se produce en un contexto de avance de fuerzas conservadoras en varios paííses latinoamericanos y supone la continuidad de un Gobierno que ha defendido una mayor coordinacióón regional y una políítica exterior independiente de Washington.