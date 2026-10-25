Pionyang acusa a Seúl ante la ONU de falsear el incidente de las minas en la frontera

"La carta puso al descubierto que el llamado 'incidente de la explosión de minas', fabricado por Corea del Sur, no es más que una siniestra maniobra de obstrucción para presentar la fortificación de la frontera meridional de Corea del Norte como una 'incursión militar', retrasarla e impedirla", señaló la agencia sobre la misiva remitida en la víspera por el representante norcoreano ante la ONU.

Las tensiones intercoreanas se dispararon tras la explosión de minas el 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que dejó tres militares surcoreanos heridos.

Seúl acusó a Pionyang de colocar los explosivos al sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, y también envió una carta de denuncia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) la semana pasada.

La misiva norcoreana también defiende las obras fronterizas como una medida de autodefensa conforme al derecho internacional y acusa a Seúl de vulnerar la Carta de la ONU con disparos contra soldados norcoreanos, dijo la KCNA.

Corea del Sur, por otro lado, ha sostenido previamente que sus transmisiones y disparos de advertencia buscan impedir cruces de la LDM.

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La agencia surcoreana de noticias Yonhap fotografió este domingo lo que parecen cañones de 122 milímetros autopropulsados en la costa norcoreana de Gaepung, visibles desde un observatorio en Gimpo, al oeste de Seúl. Un experto consultado por la agencia calificó de inusual su presencia tan visible cerca de la frontera.

La detección se produjo apenas un día después de que el líder norcoreano, Kim Jong-un, urgiera a fortalecer el Ejército del hermético país y transformarlo "lo antes posible y de forma simultánea" en unas fuerzas armadas de élite, durante una conferencia militar.

Asimismo, la semana pasada, Kim Yo-jong, la influyente hermana del mandatario de Corea del Norte, amenazó con desplegar más armamento y reactivar altavoces de propaganda en la frontera, mientras un alto cargo militar advirtió de un contraataque "inmediato" si Seúl amenaza la seguridad de sus soldados.