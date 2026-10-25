Presidente dominicano felicita a Lula por su reelección y hace votos por más integración

"Al presidente Lula, felicitaciones por su elección para un nuevo mandato. Que en este cuatrienio renovado sigamos trabajando juntos por una América Latina más integrada y próspera", manifestó Abinader en su cuenta de X.

El mandatario dominicano también extendió su "saludo al pueblo brasileño por la jornada electoral cívica y participativa" de este domingo.

Lula, del Partido de los Trabajadores, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

Con este resultado, Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad.