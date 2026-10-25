República Dominicana gestiona retorno al país de grupo reclutado por Rusia para la guerra

Una vez en Rusia los cuatro dominicanos decidieron no suscribir el contrato con el Ministerio de Defensa ruso y el pasado viernes contactaron con la embajada dominicana en Moscú para informar sobre su situación.

Tras comunicar su decisión a las autoridades militares, el Ministerio de Defensa de Rusia les proporcionó pasajes aéreos para su traslado hasta Moscú.

A su llegada a la capital rusa fueron recibidos por funcionarios de la embajada dominicana y trasladados hasta la sede diplomática para ofrecerles atención logística, alimentaria y acomodación, indicó Exteriores en su comunicado.

La Cancillería adquirió los pasajes de regreso a la República Dominicana para estos ciudadanos por instrucciones del ministro de Exteriores, Víctor 'Ito' Bisonó, y bajo la coordinación del viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios, Opinio Díaz.

En estos momentos los cuatro se encuentran a la espera de su regreso al país caribeño.

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"Durante todo el proceso, los nacionales dominicanos se mantuvieron en un lugar seguro y sin verse expuestos a ningún tipo de amenaza que comprometiera la integridad y seguridad de cada uno de ellos", precisó la Cancillería.

El pasado martes el Gobierno dominicano anunció que había contratado asesoría legal en Rusia para evaluar la situación jurídica de sus ciudadanos reclutados para la guerra en Ucrania.

El Gobierno ha identificado más de 30 casos de dominicanos que viajaron a Rusia mediante contratos de trabajo y que se encuentran en la guerra de Ucrania.