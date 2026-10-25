Una multitud recibe a María Corina Machado tras su esperado regreso a Venezuela

La caravana partió desde el estado Lara (oeste) y recorrió las vías principales que conectan a Yaracuy, Carabobo, Aragua y Caracas, constató EFE.

La dirigente viajaba en vehículos blindados mientras miles de personas, cientos de ellas identificadas con prendas del color de su partido Vente Venezuela (VV), la saludaban para celebrar su llegada al país, después de siete intentos frustrados, según denuncias de su equipo de comunicaciones.

Entre abrazos, regalos y carreras, sus seguidores se acercaron a la dirigente política gritando frases como "María Corina te amo", "Bienvenida a tu país" y "No te vamos a dejar sola".

"Acaba de llegar nuestra líder, única, María Corina Machado, futura presidente de la República de Venezuela y el pueblo exige elecciones ya", dijo a EFE Yraima Paredes, militante de Vente Venezuela.

Paredes se congregaba junto a miles de opositores en la principal autopista de Caracas, la Gran Cacique Guaicaipuro, con la intención de ver a la opositora que dejó hace diez meses Venezuela para buscar el Nobel en Oslo.

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"El regreso de María Corina (...) es un cambio total para Venezuela", indicó, por su parte, a EFE Paula Ramírez, mientras cientos ondeaban banderas y gritaban consignas de "¡Elecciones ya!" o el lema de la líder opositora: "¡Hasta el final!"

A más de 100 kilómetros de Caracas, en Aragua, la docente María Rodríguez, de 60 años, señaló a EFE que el regreso de Machado "es la puerta a la libertad, a la nueva esperanza, al futuro de nuestros venezolanos".

Rodríguez además se mostró confiada en que ahora el Gobierno va a tener que sentarse a conversar con Machado para alcanzar "acuerdos para las nuevas elecciones" en el país, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

En la misma línea se pronunció Wilker Martínez, un estudiante de medicina que dijo sentirse feliz con el regreso de la opositora, e indicó que "todos" estaban contando con su retorno para dar "un cambio positivo".

"Y todos vamos a acompañar ese trabajo que ella va a hacer para reconstruir el país", añadió.

Machado anunció este domingo que se encontraba de regreso en Venezuela y apareció en una iglesia católica de la localidad de Santa Rosa, en Lara, donde fue arropada por sus seguidores durante la celebración de una misa.

Al momento de su salida del país, Machado se encontraba en la clandestinidad en un intento por evitar su detención tras investigaciones en su contra iniciadas luego de sus denuncias de fraude en los comicios presidenciales de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin publicar el detalle de la votación.

Machado aún no ha ofrecido declaraciones a los medios, pero desde la distancia había dicho que su retorno sería para ayudar a avanzar en la transición tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que el regreso de Machado a Venezuela se debe a la labor de mediación de su país.

Por su parte, la jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo político con el chavismo, Dinorah Figuera, dijo que el regreso en "libertad" de Machado es el resultado directo de la "fortaleza" de las conversaciones que mantienen con el apoyo de EE.UU. y de los avances hacia la obtención de garantías plenas para los venezolanos.