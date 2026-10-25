Venezuela felicita a Lula por su victoria en Brasil y reitera voluntad de cooperación

"El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática", dijo la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en las redes sociales del canciller Félix Plasencia González.

En el texto, la Administración encargada de Delcy Rodríguez reiteró su voluntad para continuar con los "históricos vínculos de vecindad y cooperación con Brasil, bajo los principios de la paz, el respeto irrestricto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad".

Lula fue de los primeros mandatarios en comunicarse con Rodríguez cuando el hoy depuesto presidente Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos en enero pasado durante el ataque militar a Caracas. El mandatario brasileño hizo lo propio tras el doble terremoto que vivió Venezuela en junio y ofreció ayuda para las familias afectadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario en Brasil.