Carney felicita a Lula y apuesta por reforzar los lazos comerciales entre Canadá y Brasil

"Las relaciones entre Canadá y Brasil han avanzado gracias a nuestra asociación. Aprovechemos esta oportunidad para fortalecerlas aún más", escribió Carney en un mensaje publicado en la red social X.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con el 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

En la primera vuelta, Bolsonaro fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Tras conocerse los resultados, el mandatario reelecto afirmó que su victoria representa una "derrota de la mentira y del negacionismo" y prometió que hará "el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país".

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Por su parte, Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria de Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones, al cuestionar la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del mandatario.