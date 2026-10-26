'El arte de hacer las cosas bien', 19 conceptos japoneses para afrontar el cambio

"Creo que en Japón, probablemente por influencia del budismo, del sintoísmo o de otra conciencia, (hay) otra manera de entender también la comunidad y más conciencia de los actos", afirmó la autora a EFE.

Muñoz Gómez evita, sin embargo, la idea de que unas culturas son mejores que otras: "Como yo lo entiendo, creo que tanto nuestra cultura como la japonesa tienen aspectos positivos y negativos, como cualquiera".

La idea de un libro centrado en una serie de conceptos de la cultura japonesa que tienen que ver con el cambio, el trabajo, la dificultad y el aprendizaje surgió en un viaje de trabajo entre Helsinki y Madrid.

"Lo visualicé de una forma más intuitiva que lógica", recordó la consultora de marca y profesora en la Universidad Loyola Andalucía, al cerrar un ensayo sobre tendencias en el que aún trabaja, pensado para acompañar procesos de cambio.

Publicado el pasado mes por la editorial Satori, 'El arte de hacer las cosas bien' recoge en diecinueve capítulos conceptos que van del impulso inicial a la recogida de frutos. Cada uno gira en torno a un concepto japonés: la preparación o 'junbi', en japonés, la paz mental ('anshin'), el agradecimiento ('kansha') o 'isogaba maware', el "vísteme despacio, que tengo prisa" nipón.

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Profesora de japonés durante una década, Muñoz Gómez defiende ir al origen de las palabras.

"Entendiendo los matices de esos términos también se comprende la particularidad de esa forma de ver las cosas", explicó, tras navegar las dificultades de explicar conceptos como el de la paciencia o 'gaman', que nada tienen que ver con "rendirse" o "tragar" con cualquier cosa, sino con "un tipo de aceptación que te va a ayudar a seguir".

Muñoz quería crear un texto al que poder volver una y otra vez, citando ejemplos como el 'Lost Japan' (1993) de Alex Kerr o 'El arte de vivir con sencillez' (2019) del monje Shunmyo Masuno, y cada capítulo lleva ilustraciones a tinta de la artista japonesa Kaoru Katayama, afincada en Madrid, fruto de "un trabajo exquisito de meses".