OEA destaca la participación electoral en Brasil y apuesta por una agenda común con Lula

"Una muestra de su compromiso con el deber cívico, la convivencia pacífica y el espíritu y los valores democráticos", escribió Ramdin en la red social X, tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El secretario general señaló que la OEA seguirá trabajando con el Gobierno brasileño en "una agenda hemisférica unida y con visión de futuro para la paz y la prosperidad".

Asimismo, adelantó que el "informe preliminar de la #MOE_OEA en Brasil sobre la segunda vuelta señalará oportunidades para mejorar los procesos electorales del país".

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil con el 51,78 % de los votos, frente al 48,22 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales con el 99,98 % de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

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Tras conocerse los resultados, el mandatario reelecto afirmó que su victoria representa una "derrota de la mentira y del negacionismo" y prometió que hará "el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país".

Por su parte, Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria de Lula y anunció que pedirá la anulación de las elecciones, al cuestionar la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del mandatario.