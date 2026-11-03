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Mundo
03 de noviembre de 2026 - 06:20

Alisa, corta, colorea: se impone un cambio de 'look'

Imagen sin descripción

Madrid, 3 nov (EFE).- Cortar, rizar, alisar. Ondas sobre cobrizo, dorado o rubio. Cabello recogido o suelto. Con cada cambio de temporada se imponen nuevas tendencias para reforzar y recolocar el cabello. ¿Cambios radicales? ¿Por qué no? Pero también un simple cambio de raya puede marcar la diferencia.

Por EFE
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Algo tan sencillo como cambiar la raya del pelo de sitio se posiciona como una gran opción para vernos diferentes frente al espejo, un pequeño cambio que es capaz de actualizar un 'look'.

"La raya al lado vuelve con fuerza", ha explicado a EFE, Alessandra Chiarello, CEO de Oramai Hair, una tendencia que apuesta por la naturalidad y el efecto desenfadado, sin necesidad de modificar el corte o el color del cabello.

Pese a la extendida creencia de que la raya lateral engorda, Chiarello asevera que no cambia el rostro. "Cambia la forma en que los demás te miran". Una raya central -explica- crea simetría, mientras que una lateral la rompe y permite jugar con los volúmenes, las proporciones y la expresión.

El secreto no está únicamente en hacia qué lado peinamos el cabello, sino en dónde colocamos el volumen. "Una raya lateral con elevación en la raíz puede estilizar visualmente un rostro redondo; en cambio, una caída suave sobre el pómulo puede dulcificar unas facciones más angulosas".

Además, la estilista incide en que la raya lateral no complica un recogido. "Bien trabajada, rompe esa simetría excesivamente perfecta que, en ocasiones, puede resultar demasiado clásica".

No obliga a distribuir el cabello de forma desigual, para crear un contraste entre estructura y naturalidad, y "eso aporta muchísima personalidad", tanto en moños bajos, como en recogidos pulidos y en las versiones más desenfadadas.

En el caso de los cortes de pelo y el color, Ana Martínez, estilista y formadora de Oh my Cut!, afirma que seguir una tendencia no significa necesariamente apostar por su interpretación más llamativa "porque es la primera que puede quedar desactualizada".

La alternativa es buscar formas atemporales e incorporar la tendencia a través de pequeños detalles como la textura, un flequillo o capas.

La especialista indica que, entre los cortes de esta temporada, el 'shixie', un híbrido entre 'pixie' -en todas su versiones- y 'shag' (capas desestructuradas), parece destinado a convertirse en la tendencia estrella.

"Aporta textura, movimiento y volumen especialmente en la zona superior y la coronilla", indica Martínez, que recuerda que Charlize Theron, Úsula Corberó o Zendaya han sido algunas de las actrices que se han rendido a este estilo.

"Es una buena apuesta para reestructurar las melenas", indica, pero recuerda que en pelos especialmente finos hay que controlar la texturización para evitar que el cabello pierda densidad visual.

Manuel Zabaleta, estilista de TBC Hair, ha realizado un repaso de las alfombras rojas y destaca que si hay un corte ganador entre las 'celebrities' es el bob.

"Corto, largo, mojado, ondulado, geométrico o retro", y pone como ejemplo las diferentes variedades lucidas por Penélope Cruz, con una línea suave, y la de la cantante y actriz italiana Matilda de Angelis, estilo años treinta con una onda en la frente o el bob.

En cuanto al color, Ana Martínez indica que con la llegada de días más grises, unas mechas bien elegidas "son capaces de aportar luz al rostro, crear sensación de movimiento y revitalizar el cabello".

La clave, según las expertas, está en encontrar el equilibrio entre los reflejos que iluminan y los tonos que conservan la profundidad de la base natural.

Para Martínez, los beige, avellana y caramelo son algunas de las coloraciones que dan luz al cabello "sin que el resultado parezca demasiado uniforme".

La elección dependerá de la base natural y del efecto que se quiera conseguir, combinar reflejos de distinta intensidad ayuda a crear una melena con más riqueza cromática y mayor profundidad".

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