Aeroméxico lanza una ruta aérea directa entre Puerto Rico y México

"Hemos trabajado para recuperar esta importante conexión aérea con Ciudad de México y hoy damos un paso significativo para hacerla realidad. México representa un mercado de grandes oportunidades para Puerto Rico, no solo por su potencial de atraer más turistas, sino también por las posibilidades de intercambio comercial, inversión y desarrollo económico que podemos impulsar juntos", expresó en un comunicado la mandataria de la conocida Isla del Encanto.

De acuerdo con las autoridades de Puerto Rico, el restablecimiento de esta conexión aérea representa un avance significativo en el fortalecimiento de las relaciones turísticas y comerciales entre México y Puerto Rico.

Con cuatro frecuencias semanales a partir de junio de 2027, la nueva ruta tendrá un impacto económico estimado de 13,5 millones de dólares anuales y añadirá más de 34.500 asientos al inventario aéreo del archipiélago caribeño.

"Esta ruta nos permitirá estrechar los lazos entre ambos destinos y abrir nuevas puertas para nuestros empresarios y nuestra gente. Seguimos enfocados en que Puerto Rico esté cada vez mejor conectado con el mundo", añadió González.

Por su parte, la directora ejecutiva de la CTPR destacó la importancia de esta nueva conexión para continuar ampliando el acceso aéreo a Puerto Rico.

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"Los vuelos directos facilitarán la llegada de nuevos visitantes, ampliarán las alternativas de conectividad internacional y contribuirán a generar mayor actividad económica para nuestra industria turística. Continuamos trabajando para desarrollar rutas que respondan a la demanda de los viajeros y fortalezcan la competitividad de Puerto Rico como destino", indicó Robles.

Por su parte, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico señaló que Puerto Rico es un destino que espera "con mucha emoción y que conquistará a más de un pasajero por su extraordinaria oferta turística".

Aeroméxico, una de las principales aerolíneas de México y miembro de la alianza global SkyTeam, ofrece a sus pasajeros acceso a una extensa red de destinos internacionales mediante sus operaciones y las conexiones disponibles con las aerolíneas que integran esta alianza.