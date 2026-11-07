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Mundo
07 de noviembre de 2026 - 17:05

Al menos 3 muertos y 8 heridos deja un ataque a una base militar del norte de Colombia

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Bogotá, 7 nov (EFE).- Al menos tres militares murieron y ocho resultaron heridos de gravedad este sábado en un ataque con drones cargados con explosivos contra una base militar en el municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur del departamento de Bolívar (norte de Colombia), informó el Ejército.

Por EFE
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El Ejército colombiano detalló en un comunicado que el Cantón Militar del municipio de Santa Rosa del Sur fue atacado con "aeronaves no tripuladas acondicionadas con dispositivos explosivos".

"Como consecuencia de esta acción criminal, lamentablemente, tres de nuestros uniformados fueron asesinados, ocho más resultaron heridos de gravedad y otros integrantes de la institución resultaron afectados y reciben atención médica en diferentes centros asistenciales", agregó el comunicado.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, rechazó y condenó "con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar".

"Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado. Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios", expresó el mandatario en X.

De la Espriella ordenó "intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia".

Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, publicada en enero de este año, en la zona donde fue cometido el ataque operan el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que luchan por el control territorial.

Por otra parte, esta madrugada también fue perpetrado un atentado con explosivos contra un peaje en la carretera que conecta a las ciudades de Cali y Popayán, en el suroeste de Colombia, ataque que no dejó muertos ni heridos y causó daños materiales leves.

"De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría sido ejecutado mediante drones acondicionados con explosivos. El tránsito por este corredor vial permanece habilitado y la situación es de normalidad. Tropas del Ejército mantienen presencia en el sector para desarrollar labores de seguridad y control, proteger a los habitantes y garantizar la movilidad", expresó el Ministerio de Defensa en X.

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