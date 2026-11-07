Alaska y Misisipi siguen contando los votos con una estrecha ventaja de los demócratas

Si los demócratas se imponen en ambos estados, ampliarían su mayoría en el Senado hasta los 56 escaños frente a los 44 de los republicanos.

En Alaska, con el 75 % del voto escrutado, la demócrata Mary Peltola aventaja por poco más de 600 votos al senador republicano Dan Sullivan, que busca la reelección.

Peltola reúne el 48,2 % de los sufragios, frente al 47,9 % de Sullivan.

La última victoria de un demócrata en una elección al Senado por Alaska se produjo en 2008.

En Misisipi, con el 97 % del voto escrutado, el demócrata Scott Colom obtiene el 49,1 % de los sufragios, frente al 48,8 % de la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, que también aspira a renovar su mandato.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Colom mantiene una ventaja de unos 2.500 votos, insuficiente por ahora para proyectar un vencedor.

Si gana, Colom se convertiría en el primer senador afroamericano por Misisipi en 145 años.

En ambos estados, la demora en el escrutinio responde a la necesidad de verificar los votos por correo. En Alaska, se suman las dificultades para reunir los resultados de comunidades muy remotas.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum a la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.