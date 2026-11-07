Alliana, nuevo presidente de Paraguay, se estrena en el cargo con la salud en agenda

Alliana, quien asumió el cargo este viernes después de la destitución tras un juicio político del ahora exmandatario Santiago Peña, llegó muy temprano al Palacio de López, la sede del Ejecutivo en Asunción, para arrancar su agenda.

"¡La salud será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno!", publicó luego en sus redes sociales, al dar cuenta de su reunión con Fretes, y prometió que trabajará para que a los ciudadanos "no les falten los medicamentos ni la atención médica que necesitan".

Hasta abril pasado, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cifraba en 1.000 millones de dólares la deuda con sus proveedores de medicamentos, insumos, así como de servicios de limpieza, seguridad y alimentación, entre otros, según declaró entonces a medios locales el viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde.

Entre otros, el funcionario reconoció una deuda por 130 millones de dólares por concepto de licitaciones para responder a amparos judiciales interpuestos por pacientes que exigían medicamentos.

Alliana juró el viernes al cargo en una sesión extraordinaria del Congreso, después del juicio político contra Peña a raíz del escándalo por Ueno bank, una institución privada con la que fue relacionado el ahora exgobernante y cuyo cierre se cobró también el cargo del ahora extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo.

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Peña fue detenido poco después de su destitución y deberá comparecer este sábado ante la Fiscalía, mientras Carvallo se presentó la víspera ante las autoridades, que lo trasladaron a una dependencia policial.

El escándalo de Ueno bank ha afectado a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos entidades estatales que mantenían millonarios recursos depositados en la extinta entidad.