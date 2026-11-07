Atacan a balazos restaurante de periodista bajo protección federal en el sur de México

El ataque ocurrió en un establecimiento ubicado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde "al momento de la agresión no se encontraba ninguna persona al interior" del restaurante, apuntó la Fiscalía en un comunicado.

Sin embargo, "ante la naturaleza del suceso y considerando que el propietario ejerce la labor periodística", la autoridad inició una investigación con personal especializado en delitos contra la libertad de expresión.

El periodista José Ignacio Santiago Martínez denunció que el ataque ocurrió luego de haberse negado a pagar más de 50.000 pesos (unos 2.700 dólares) que le exigieron en una llamada telefónica extorsiva.

Posteriormente, señaló, un grupo armado disparó sobre la fachada de su restaurante Rockaway, ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec.

Al corroborar que el ataque que dejó varios orificios de bala sobre la fachada, Santiago Martínez comenzó a transmitir en vivo desde su portal Pluma Digital Noticias.

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"Yo como periodista decido no quedarme callado. A tempranas horas del día me reportaron que llegaron a tirotear mi restaurante de mariscos. En un principio me negué al pago de piso que me exigían 50.000 pesos. Tú, delincuente que me viniste a tirotear, yo sí doy la cara, no soy un cobarde como tú", expuso el periodista.

Santiago Martínez es director general del medio Pluma Digital Noticias, un portal que cubre información de seguridad y violencia en la región.

En la trasmisión en vivo, el periodista pidió ayuda directa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.

"Esto es lo que nos pasa a los que alzamos la voz en Oaxaca, nos tirotean, nos amenazan de muerte, no me van a callar y voy a seguir denunciando la extorsión", señaló.

En entrevista telefónica con EFE, Santiago Martínez reveló que desde junio de este año ha interpuesto cuatro denuncias ante la Fiscalía de Oaxaca por extorsión y amenazas, sin que hasta el momento le informen de avances significativos.

Desde enero de 2022, la víctima cuenta con medidas de seguridad por parte del Mecanismo de Protección para periodistas del Gobierno federal, cuando sufrió un ataque armado en la región de la Costa de Oaxaca mientras desempeñaba su labor informativa.

El caso ocurre en un contexto de violencia persistente contra la prensa en México.

Reporteros Sin Fronteras sostiene que en el país han sido asesinados 169 periodistas en los últimos 20 años y que en 168 de esos casos no se ha logrado identificar al autor intelectual ni esclarecer por completo el móvil del crimen.

A ese panorama se suman las agresiones cotidianas al gremio. Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en 2025, incluidas siete asesinatos, una desaparición y ocho intentos de asesinato, mientras 701 periodistas estaban incorporados al mecanismo federal de protección.