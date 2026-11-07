Casinos Austria sufrió un ciberataque que afecta a 150.000 clientes

La intrusión se produjo la semana pasada a través del sistema de un proveedor externo que da servicio a la tienda web de la compañía.

Aunque la brecha de seguridad ya ha sido subsanada, la entidad ha instado a extremar las precauciones.

De acuerdo con la emisora, las autoridades investigan la autoría del incidente y el alcance exacto de los registros expuestos.

Entre la información presuntamente afectada figuran nombres, apellidos, direcciones de correo electrónico, detalles de pedidos e historial de vales descuento.

La firma descartó cualquier sustracción de datos bancarios o números de tarjeta, ya que estos no quedan almacenados en sus servidores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un correo electrónico enviado a los afectados, Casinos Austria advirtió de que estos datos podrían emplearse en campañas de phishing dirigidas o en intentos de suplantación de identidad para realizar compras a nombre de las víctimas.

Por ello, la empresa recomienda no abrir enlaces ni archivos adjuntos en mensajes sospechosos, así como no facilitar jamás contraseñas o credenciales financieras.

Con sede en Viena, Casinos Austria opera doce establecimientos en la república alpina y, a través de su filial Casinos Austria International, gestiona decenas de proyectos de ocio y juego a escala global, con especial presencia en la Unión Europea, Suiza y Australia.